Un grave incidente ocurrió este sábado 9 de agosto en Multiplaza Escazú, cuando un niño de 7 años fue mordido por un pitbull dentro del centro comercial. El hecho fue denunciado por su madre, Melissa Gutiérrez Marín, quien publicó lo ocurrido en redes sociales.

El perro bajaba por las gradas eléctricas sin bozal y, sin provocación, atacó al pequeño Mateo, amante de los animales. El niño quedó herido, en shock y con la piel desgarrada. “Corría asustado, no me escuchaba, sangraba… fue desgarrador”, escribió la madre.

Pero lo más indignante, según Melissa, fue la falta total de reacción del centro comercial:

No había personal capacitado para emergencias.

La ambulancia fue llamada solo porque ella la pidió , 15 minutos después.

, 15 minutos después. No se activó ninguna póliza.

Los dueños del perro huyeron sin responder.

El centro se negó a entregar los videos de seguridad.

“Hoy fue mi hijo. Mañana puede ser el de cualquiera. No podemos confiar en un lugar pet friendly si no hay medidas reales para protegernos”, denunció.

Melissa exige que se establezcan protocolos claros para este tipo de situaciones. Mateo, que siempre amó a los perros, ahora duerme con miedo. “Y eso no debería pasarle a ningún niño”, concluye.