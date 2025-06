Lo que comenzó como un día normal de clases terminó con angustia, indignación y una denuncia penal.

Michelle González, madre de un niño de 5 años, asegura que hubo una aparente negligencia por parte de la escuela al que asiste su hijo, luego de que sufriera una caída que le provocó una herida abierta en la frente y un estado de desorientación.

“Yo ayer me presento en el centro educativo donde me doy cuenta que mi hijo está bastante desorientado y con una herida muy evidente donde se le ve el cráneo. Decido trasladarme a un centro privado para que lo atiendan, ya que la escuela no me indica en ningún momento que pueda hacer uso de la póliza del INS, dando por hecho que no se activa ningún protocolo correspondiente“, dijo Michelle González, madre del menor herido.

Debido a la gravedad de lo ocurrido y la aparente falta de respuestas claras, la madre decidió interponer una denuncia formal ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), donde solicitó que se investigue si hubo una omisión de deberes o negligencia en la atención del menor.

Este no es un caso aislado. Según datos del Hospital Nacional de Niños, se han atendido más de 1500 menores por caídas en centros educativos. Por ley, todas las escuelas y colegios del país deben contar con protocolos de acción antiaccidentes o agresiones. No aplicarlos puede considerarse un acto de negligencia según expertos legales.

Aparte de la denuncia por el aparente caso de negligencia, la madre del menor también solicitó una investigación por una matrícula irregular, ya que en apariencia su hijo habría sido trasladado a otro centro educativo sin su autorización.