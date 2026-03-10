Noticias Repretel estuvo en Liberia este martes y pudo hablar con la madre del sospechoso de asesinar a un joven estudiante del IPEC de Liberia. Esta mujer aprovechó el micrófono y envío un mensaje a la familia del fallecido.

¿Qué dijo?

“Primero, pedir perdón a la familia del muchacho y que como madres actuemos, aunque nos duela, nos desgarre el alma, que actuen como lo hice yo, para que muchos menores y adolescentes no cometan el mismo error”, comentó la madre en transmisión de Noticias Repretel.

Prisión preventiva

El Tribunal Superior de Flagrancia de Liberia le impuso 15 días de prisión al joven de apellido Rodríguez, quien es sospechoso del delito de homicidio.

¿Cómo se dio el ataque al estudiante?

Según la información recabada por las autoridades, la víctima había llegado primero a dejar su bicicleta en la casa del sospechoso y posteriormente se encontraron en una parada de autobús donde abordaban el transporte hacia el centro educativo. En ese lugar se produjo una discusión que terminó en una agresión con arma blanca.

Un video mostró una paliza que recibió la víctima mortal días antes de ser atacado a puñaladas.