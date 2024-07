En una semana se han dado a conocer cuatro casos de acoso escolar.

Todo inicio con el video de Valentina, una joven que sufrió una agresión y quedó humillada frente a los estudiantes que viajaban en un autobús en San Carlos.

Pero un caso se viralizó en las últimas horas. El hecho se habría presentado aparentemente en un autobús de estudiantes en Pocosol de San Carlos. Un estudiante ataca a otro a vista y paciencia de otros.

Lo único que hacen es reírse cuando uno de los jóvenes pone sus partes íntimas en la cara del otro. En este caso la madre asegura que ya presentó la denuncia ante la Fiscalía, pero aún no tiene respuestas.

“Son cinco, lo atrapan y uno de ellos es donde comienza a hacer bullying con él. Primero le roza sus partes íntimas a mi hijo con ropa, se quita la faja, baja un poco el pantalón y saca sus partes y las pasa a mi hijo por la cara y por la boca. Cuando la fiscal ve los videos que quedan en un disco como evidencia, dice que esto es abuso sexual“, comentó la madre de la víctima.

La madre del niño indicó que al igual que en el caso de la joven maltratada en La Palmera de San Carlos, ella espera que haya una acción inmediata de las autoridades.

“Yo lo vi y trataba de cerrar los ojos, no dormí toda la noche de ver lo que le hicieron a mi hijo y no se ha hecho nada, no se hizo nada y aquí estamos“.

El Patronato Nacional de la Infancia indicó que el Centro de Orientación e Información presentó la denuncia por lo ocurrido ante el Ministerio Público este mismo jueves.