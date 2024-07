Un joven atleta de Bagaces, quien participa en Juegos Nacionales, es otra de las víctimas de bullying, con la gravedad de que el estudiante tiene trastorno de espectro autista.

La madre del joven confirmó en la red social Facebook que ya formalizó una denuncia, en contra del centro educativo.

“¿Qué van a hacer las autoridades con esos agresores?, primero me le pegaron entre cuatro, le botaron lo que se comía y se lo tiraron, haciendo que él se lo comiera del suelo y después otro me lo metió al basurero“.

“Ningún funcionario del colegio me llamó para contarme nada de lo que estaba pasando con mi hijo en el colegio. Me di cuenta por otras personas, y por el mismo, que gracias a Dios me tiene confianza“.

Expertos aseguran que el problema principal del bullying, no solo tiene que ver con el agresor o los agresores, sino también los espectadores, quienes no hacen nada y contribuyen a que este tipo de conductas se mantengan en el tiempo hasta llegar a normalizarse.