Madre convirtió su historia de lucha en un ejemplo de amor y entrega

Patricia Obando Ramírez vive en Río Macho en Orosi y lleva 41 años de casada. Hace 40 años se convirtió en madre de “Cristinita”, quien nació con múltiples malformaciones congénitas. Patricia recuerda que el parto fue trágico y que los médicos le dijeron que su hija podría vivir apenas 22 días.

Durante cuatro décadas, Patricia ha acompañado a Cristinita en una lucha diaria marcada por su condición.

Patricia afirma que con el paso de los años entendió que su hija tenía un propósito en su vida y agradece a Dios que ella fuera quien la cuidara. Su esposo y su hijo destacan su entrega y valentía como madre.