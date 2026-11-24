Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Laura Carmona, estilista y maquillista con más de 10 años de experiencia, se inspiró en la historia de vida de su hija para crear un nuevo emprendimiento enfocado en padecimientos capilares.

Además, abrió una nueva especialidad en su salón para atender casos de tricología capilar y ayudar a otras personas que atraviesan situaciones similares.

Su hija Valentina Fonseca es experta en atención de padecimientos capilares y ambas brindan información al 7273-4652.