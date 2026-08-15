Made e hijo comparten en sus redes su experiencia para educar sobre el autismo

Alejandra Vega quedó embarazada por tercera vez en 2009, después de haber perdido dos bebés. El embarazo de Mariano fue de alto riesgo debido a la diabetes gestacional y problemas de tiroides. A las 26 semanas rompió fuente y nació a las 27 semanas, con apenas 900 gramos. El bebé permaneció 73 días internado y recibió un diagnóstico de parálisis cerebral.

Los pronósticos médicos señalaban que Mariano tendría dificultades para caminar. Sin embargo, desde pequeño mostró una gran determinación para moverse y, con el apoyo de su familia logró caminar con una andadera a los tres años.

A sus 16 años, Mariano continúa sorprendiendo a su familia al superar las expectativas que existían sobre su desarrollo. Junto a su madre, a través de las redes sociales tienen como objetivo mostrar que las diferencias no deben ser vistas como algo negativo y promover una vida feliz y digna para las personas neurodivergentes.