El macramé utiliza nudos decorativos para crear piezas como tapices y lámparas sin necesidad de telar o agujas, lo que permite elaborar diseños únicos y personalizados para decorar interiores o espacios comerciales.

Daniela Monge, diseña obras que pueden adaptarse a diferentes estilos, desde piezas pequeñas como colgantes hasta instalaciones grandes que requieren mayor tiempo y dedicación artesanal.

Esta técnica permite combinaciones de colores y tamaños según el gusto del cliente, ofreciendo una alternativa artística y accesible para embellecer hogares.