Alajuelense cayó 0-1 ante Motagua por los cuartos de final de la Copa Centroamericana. En un duelo que deja a los rojinegros con la necesidad de ganar en Honduras para pasar de ronda.

Óscar el ‘Macho’ Ramírez atendió a la prensa tras la derrota, en donde respondió cuestionamientos sobre los cambios, pero principalmente sobre la tarjeta roja que recibió Ronald Matarrita.

Sobre la expulsión de Matarrita

“A Ronald sé lo que le ha costado, el ritmo que estaba tomando y los deseos y las ganas que él tiene. Tal vez hoy lo traiciona eso, no puedo decirte que lo hace al propio porque no puede ser, es una decisión errónea, pero lo miro por el deseo y las ganas”, afirmó Ramírez.

Los cambios

Los presentes en la conferencia pusieron nombres en la mesa como Diego Campos y Joel Campbell, y consultaron al ‘Macho’ sobre por qué no ingresaron para conseguir el resultado. Respondió lo siguiente:

“Es difícil una toma de decisiones a como el partido se comenzó a desarrollar en cuanto a la intensidad”, señaló.

Ramírez también conversó sobre las características puntuales que tenía el partido, en donde apostó por el contragolpe, con la velocidad y no tanto por el control de balón.

El mensaje al camerino

Con frases como “Nosotros podemos ir allá a revertirlo”, Óscar Ramírez respondió a la consulta sobre la motivación del camerino de cara al partido de vuelta.