“Macho Coca” relata las torturas que habría vivido en La Reforma

Gilbert Bell Fernández, conocido como “Macho Coca”, relató las torturas que habría vivido durante su estancia en La Reforma. En un video de 11 minutos contó el “calvario” que, al parecer sufrió dentro del Sistema Penitenciario.

Supuestas torturas

Aseguró que alta contensión es una prisión para “torturar al ser humano”.

“Me tuvieron 100 días sin luz en una celda, no concocí lo que fue la luz, la demencia me estaba llegando en ese lugar”.

“He vivido con ratas, he sabido lo que es tener ratas en mi cara en ese lugar, lleno de cucarachas”.

Alimentación

“¿Cómo puede ser posible que a usted le dan dos bonetes de pan, de desayuno y le dan medio vaso de café, un banano por semana?, hace 15 días que empezaron a dar una fruta salteada”.

También puede leer: Ministro de Justicia explota tras declaraciones de Carlo Díaz.

Celda de Macho Coca

También asegura que una de las celdas en las que estuvo tenía lavarla al menos cinco veces al día porque las palomas hacían las necesidades ahí.

Demencia

“He entrado en una demencia. El domingo pasado me llevaron la doctor y no sabía ni mi número de cédula, ni quien era, ni nada”.

Según Bell, este tipo de situaciones y “torturas” que se presentan en las cárceles deben ser vistas por los jueces. Además deja estas declaraciones con el propósito de que las próximas generaciones sean castigadas, pero que también se les brinden ciertas garantías.