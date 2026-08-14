¿Irá Macho Coca a la misma cárcel de Nicolás Maduro? Esto es lo que se sabe

Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, fue extraditado a Estados Unidos y deberá enfrentar a la justicia federal del Distrito Sur de Nueva York por un caso relacionado con presunto narcotráfico internacional.

¿Podría quedar en la misma cárcel que Maduro?

Bell Fernández se trasladó a Nueva York, donde actualmente permanece detenido el mandatario venezolano Nicolás Maduro, en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Sin embargo, no se confirmó que “Macho Coca” va a estar recluido en ese mismo centro penitenciario. La decisión sobre el lugar donde permanecerá detenido corresponderá a las autoridades penitenciarias estadounidenses.

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El costarricense salió del país bajo un fuerte dispositivo de seguridad, luego de que el Tribunal Penal autorizara su entrega a las autoridades de Estados Unidos, tras verificar el cumplimiento de los requisitos legales y las garantías diplomáticas solicitadas por Costa Rica.

Ahora, Bell Fernández deberá comparecer ante la justicia federal de Nueva York para responder por las acusaciones en su contra.