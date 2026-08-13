Macho Coca habla en video y agradece a Estados Unidos por “salvarle la vida” ante presunta tortura

El Ministerio Público posteó, la tarde de este jueves, un video en sus redes sociales, en el que Gilbert Bell Fernández, conocido como “Macho Coca”, relató las presuntas torturas que vivió durante su estancia en La Reforma.

Entre ellas, avisó sobre presuntos problemas con la comida, las medicinas, plagas, falta de luz y hasta el desarrollo de demencia.

Sin embargo, una de las situaciones más llamativas fue el momento en el que “Macho Coca” agradeció a los Estados Unidos por llevárselo.

¿Qué dijo Macho Coca?

“Yo le doy gracias a los Estados Unidos que me está llevando de este país, en este momento le doy gracias que me llevan, me están salvando mi vida”, indicó el ahora extraditado.

Le puede interesar: ¿Está esperando algún paquete? Cambios en aduanas este fin de semana podrían afectar su entrega

También señaló que cree que “vivirá unos días más” al afirmar que su cuerpo ya no daba tras lo que estaba pasando.

Otras “torturas” que afirmó vivir

Aseguró que alta contensión es una prisión para “torturar al ser humano”. También dijo que una de las celdas en las que estuvo tenía lavarla al menos cinco veces al día porque las palomas hacían las necesidades ahí.

Habló sobre la falta de comida y su presunta falta de sabor. “¿Cómo puede ser posible que a usted le dan dos bonetes de pan, de desayuno y le dan medio vaso de café, un banano por semana?, hace 15 días que empezaron a dar una fruta salteada”.

Según Bell, este tipo de situaciones y “torturas” que se presentan en las cárceles deben ser vistas por los jueces. Incluso invitó a la presidente Laura Fernández para que visite el lugar.