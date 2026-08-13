VIDEO EXCLUSIVO: Este es el cambio físico de alias “Macho Coca” tras años en La Reforma

Noticias Repretel obtuvo imágenes exclusivas del momento en que Gilberto Bell Fernández, alias “Macho Coca”, fue sacado del centro penitenciario La Reforma la mañana de este 13 de agosto, como parte del operativo para ejecutar su extradición a Estados Unidos.

El video muestra los procedimientos de seguridad, la intervención de los oficiales y el despliegue policial previo a su salida del centro penal, además del momento en que agentes del OIJ participan en el traslado.

¿Cómo luce ahora “Macho Coca”?

Las imágenes también permiten observar un cambio físico en el hombre tras varios meses privado de libertad. Se aprecia más delgado y con el cabello más canoso, mientras lo someten a los distintos controles de seguridad antes de abandonar La Reforma.

Posteriormente, se trasladó bajo un fuerte dispositivo de seguridad hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde abordaría la aeronave que lo llevaría fuera del país.

¿Por qué Estados Unidos lo requiere?

Según la investigación estadounidense citada en el expediente de extradición, las autoridades vinculan a Bell Fernández con una organización dedicada presuntamente al acopio, almacenamiento y distribución de grandes cantidades de cocaína desde Costa Rica hacia Estados Unidos.

La acusación sostiene que agentes encubiertos habrían mantenido contacto con él y que se habría negociado el envío de 700 kilogramos de cocaína con destino a Nueva York.

¿Cómo avanzó el proceso de extradición?

A Bell Fernández lo detuvieron en Costa Rica el 11 de octubre de 2024 por el caso conocido como “Petrococa”, relacionado con una investigación por el presunto robo de combustible a Recope.

Estados Unidos presentó formalmente la solicitud de extradición en noviembre de 2025. En marzo de 2026, un tribunal de Limón rechazó inicialmente la entrega, pero esa decisión se revocó en junio por un tribunal de apelación.

Posteriormente, el 4 de agosto de 2026, el Tribunal Penal de Limón aceptó las garantías presentadas por Estados Unidos y autorizó la entrega.

¿Qué pasará ahora?

Con la ejecución de la extradición este 13 de agosto, “Macho Coca” salió de Costa Rica rumbo a Estados Unidos, donde quedará bajo custodia de las autoridades federales y deberá enfrentar un proceso judicial por los delitos que se le atribuyen.

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Estados Unidos garantizó que no solicitará pena de muerte ni cadena perpetua y que una eventual condena de prisión no superará los 50 años, de acuerdo con las condiciones establecidas para su extradición.

Las acusaciones en su contra deberán ser demostradas durante el proceso judicial en Estados Unidos.