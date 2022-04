“Me copian porque no saben hacer nada” contó la vedette mexicana, que realizará su conocido contoneo de caderas en el concierto de Bad Bunny

Lyn May es una de las más emblemáticas figuras del cine de ficheras en México. La actriz, que participó en películas como Bellas de Noche, Las Perfumadas y Burlesque, se ha visto envuelta en diversas polémicas al opinar sobre celebridades del medio.

Es que Lyn siempre da contundentemente su opinión en cada situación. De hecho, la vedette mexicana ha sido cuestionada por diversos conflictos virales con distintos famosos. Su más reciente polémica involucra el famoso movimiento de cadera que es furor en TikTok.

Aunque destacó en diversas ocasiones por su tan representativo baile en los escenarios, la actriz acusó a la cantante colombiana Anitta de robarle el baile viral de su tema Envolver. “Ella me copió a mí porque yo empecé primero, todas me copian porque no saben hacer nada”, sentenció, denunciando que siempre le son plagiados sus bailes.

Tras estas declaraciones se espera la respuesta de la cantante colombiana. Mientras tanto, los cibernautas esperan un reto entre ambas figuras con el peculiar movimiento.

La vedette también confirmó que asistirá al esperado concierto de Bad Bunny, donde sacará a relucir sus envidiables pasos de baile.