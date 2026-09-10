Lupus: una enfermedad que puede confundirse con otros padecimientos

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Los síntomas del lupus se pueden confundir fácilmente con los de otras enfermedades como la fibromialgia, la artritis o la rosácea, lo que dificulta un diagnóstico rápido y certero.

El Dr. Walter Cubillo Suárez, especialista en reumatología, explica que el lupus es una enfermedad en la que el sistema inmunitario ataca por error al propio organismo, y que es mucho más frecuente en mujeres que en hombres.

El especialista detalla que los rastros más comunes incluyen fatiga, dolor e inflamación en articulaciones, erupciones en la piel, sarpullido en forma de mariposa en el rostro y sensibilidad a la luz solar, síntomas que vienen y se van, complicando la detección temprana.