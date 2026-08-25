Lupus o artritis y fibromialgia: conozca cómo pueden relacionarse

Es posible padecer lupus, artritis y fibromialgia al mismo tiempo, y diferenciar sus crisis es clave para un tratamiento adecuado.

El Dr. René Álvarez Mata detalla que las crisis de artritis se manifiestan con hinchazón y rigidez en articulaciones, mientras que la fibromialgia presenta dolor difuso y trastornos del sueño.

El especialista señala que los pacientes con artritis reumatoide o lupus pueden desarrollar fibromialgia debido al estrés crónico del dolor y que los análisis de sangre pueden salir normales a pesar del dolor intenso.