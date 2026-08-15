Mediante su plataforma oficial, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció una suspensión programada del servicio eléctrico en zonas de San José este lunes.
Según la información institucional, los sectores afectados este lunes 17 de agosto serán:
Esta situación responderá a trabajos de mantenimiento y construcción de obras eléctricas en las zonas afectadas.
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Por: Camila Rosales Méndez
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