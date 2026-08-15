Mediante su plataforma oficial, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció una suspensión programada del servicio eléctrico en zonas de San José este lunes.

Las comunidades sin luz

Según la información institucional, los sectores afectados este lunes 17 de agosto serán:

San José, Desamparados, Desamparados: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

8:00 a. m. a 4:00 p. m. San José, Escazú, San Antonio: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Esta situación responderá a trabajos de mantenimiento y construcción de obras eléctricas en las zonas afectadas.

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Por: Camila Rosales Méndez

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