Lunes sin agua: AyA anuncia suspensión en sectores de San José

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó sobre la interrupción programada del servicio de agua en cuatro distritos de San José este lunes.

Las zonas sin agua

Según la información institucional, los lugares afectados este 31 de agosto son:

San José, San José, Hatillo: 10:00 p. m. a 4:00 a. m. del 1 de septiembre.

10:00 p. m. a 4:00 a. m. del 1 de septiembre. San José, San José, San Sebastián: 10:00 p. m. a 4:00 a. m.

10:00 p. m. a 4:00 a. m. San José, San José, Hospital: 10:00 p. m. a 4:00 a. m.

10:00 p. m. a 4:00 a. m. San José, San José, Pavas: 11:00 p. m. a 4:00 a. m.

El AyA explicó que esta afectación se debe a maniobras operativas nocturnas en los sectores mencionados.

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Por: Camila Rosales Méndez

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