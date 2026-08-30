Lunes sin agua: AyA anuncia suspensión en sectores de San José

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó sobre la interrupción programada del servicio de agua en cuatro distritos de San José este lunes.
Según la información institucional, los lugares afectados este 31 de agosto son:
El AyA explicó que esta afectación se debe a maniobras operativas nocturnas en los sectores mencionados.
También podría interesarle: Encuentran cuerpo sin vida de motociclista en Sarapiquí
Por: Camila Rosales Méndez
Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.