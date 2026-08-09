Lunes sin agua: AyA anuncia interrupción en sector de Alajuela

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) anunció una interrupción programada del servicio de agua en un sector de Alajuela.
Según la información institucional, la localidad afectada este lunes 10 de agosto será San Juan, en el cantón de San Ramón, Alajuela.
La suspensión afectará las siguientes comunidades:
El servicio estará suspendido desde la 1:30 p. m. hasta las 6:00 p. m., debido a una maniobra operativa para interconectar tuberías.
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Por: Camila Rosales Méndez
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