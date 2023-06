Andrés Soto Solís

asoto@repretel.com

¿Hasta dónde le dará la cuerda a Costa Rica a punta de emoción? La tricolor sufrió otra goleada y otra derrota, esta vez 3-1 ante Ecuador.

La nacional tuvo un primer tiempo de terror donde incluso el mismo Luis Fernando Suárez aseguró que nunca había visto al equipo así.

“Al menos despertamos en la segunda parte, fue una situación distinta a la que vivimos, nunca había visto un Costa Rica tan pasivo como el que vi hoy en los primeros 45′ minutos”.

La pasividad en la tricolor fue notable y desde la prensa hasta el mismo entrenador se preocuparon por lo que vieron en la cancha durante los primeros 45′ minutos.

“Hoy me preocupó mucho la pasividad, dejó jugar, dejó que el equipo contrario hiciera lo que quisiera, la agresividad que ellos tenían para recuperar el balón, nosotros no la tuvimos, eso buscamos cambiar en el segundo tiempo, la actitud”.

Suárez fue muy enfático en el poder de la unión y la actitud dentro del equipo patrio.

“Hoy estoy más convencido que la situación del equipo va a ser diferente en la Copa Oro, es algo que me queda claro, de estas cosas que duelen tanto se aprende, no es verdad que ellos no se hablan, ellos se comunican bien y se comunican bien, ellos tienen ese sentido de contagiarse bien, pero lo que escuchó después acá, es lo mejor que le puede pasar a la selección porque los hace ver una cosa distinta y estoy seguro que va a ser así, el grupo tiene ganas de hacer cosas diferentes”.

Suárez señaló que tiene que trabajar algunas inexperiencias dentro de la joven plantilla nacional.

“Creo que hay inexperiencias en algunos jugadores que hay que entenderlas y si de esto no se aprende, no vamos a aprender de nada y eso lo tengo que aprovechar yo de alguna manera”.

¿Qué quería decir Suárez con que era bueno que pasara una derrota como esta?

“Muy bueno que hayan pasado las cosas que pasaron hoy, estamos de acuerdo, es bueno siempre ganar, pero si ganas de manera diferente sin querer ganar y de aquí en adelante tenemos que ver que al menos en el segundo tiempo quisieron tener la pelota, es lo que tenemos que buscar hacerlo, yo siempre he dicho aquí lo que vale ganar, tenemos que tener una actitud distinta para buscar eso”.

¿Qué hizo diferente el técnico durante el entretiempo dónde salió 5 minutos después a la cancha?

“No es estado anímico, yo demoré 5 minutos más porque tuve que pensar cosas diferentes para hacer y las hice, tendrías que meterte en el grupo y que estuvieras un día con la selección para que entendás, estoy siendo más abierto a las cosas, quiero ser amplio y abierto con el país, pero también tengo que defender la actitud de los jugadores, nadie creía en ellos cuando queríamos clasificar y lo hicieron a punta de emoción”.

El colombiano reveló que la nacional logró la clasificación a punta de emociones y garra.

“Hay comunión, hay unión, hay sinergia, nosotros clasificamos al mundial pasado porque teníamos un equipo emocionalmente muy fuerte, nosotros clasificamos a punta de emociones”.

Por ultimó Suárez mandó el mensaje más contundente.

“Costa Rica y yo siempre cada día, cada vez que respondo una pregunta, casi siempre es ¿Cuándo se va a ir? Yo he estado dos años acá a punta de seguir adelante, de apretar dientes y no lo voy a cambiar, soy consciente de que a mi me manejan los resultados, de mi lado no va a salir una situación diferente a seguir, a mi estas ganas de salir adelante no se me van y menos hoy”.

