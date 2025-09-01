Luis Suárez, conocido delantero uruguayo, vuelve a ser noticia por una acción polémica. El atacante escupió en contra de un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup.

Hechos

Tras finalizar el juego, el cual ganó el Seattle Sounders por 3-0, se presentó una serie de enfrentamientos entre jugadores sobre el terreno de juego.

En medio de una discusión con el miembro del Staff, Gene Ramírez, Suárez tomó la decisión de escupirle.

Acá el video.

¡Lamentable! Luis Suárez le escupe a un elemento del cuerpo técnico de Seattle Sounders #IntensaRivalidad pic.twitter.com/7OYc88LWR9 — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 1, 2025

¿Qué pasará?

Se espera que el “pistolero” reciba una sanción por parte del Comité Disciplinario del campeonato. Según el reglamento, el uruguayo tendría que purgar al menos seis partidos.

Con información de: Diario AS.