La Selección de Costa Rica disputó su último amistoso internacional previo a la Copa del Mundo . Fue victoria por 2-0 contra Nigeria y frente a su público, en el Estadio Nacional de San José, que lo despidió de la mejor manera.

Luego del encuentro, Luis Fernando Suárez contó cómo vio a sus dirigidos.

En conferencia de prensa, el estratega comentó: Fue una fiesta bonita, creo que es importante.

La gente se compenetró bastante, es bueno tener tanta gente ayudándonos a salir adelante y lógicamente es mucho mejor cuando tenés la oportunidad de estar al lado de los que más querés.

Me parece que es el mejor inicio del viaje”.

Y continuó: “Ya tenemos que estar en modo Mundial y me parece que lo iniciamos bien con el público y después con la familia, que es el apoyo más importante”. Los Ticos viajarán rumbo a Kuwait este jueves y llegarán el 12 de noviembre, a la espera de su debut el miércoles 23 de noviembre, contra España.

Además, Suárez se refirió a la silbatina de los fanáticos hacia Johan Venegas, delantero del equipo: «Son situaciones que tiene que afrontar de la mejor manera. Se necesita carácter y Johan lo tiene.

No me preocupa esa situación. Me preocuparía más si de pronto fuera un chico que estuviera empezando. Sigo teniendo mucha confianza en él”.

Mientras tanto, resaltó las actuaciones de Joel Campbell: «Él ha estado jugando de nueve prácticamente todo este tiempo.

Me parece que es muy inteligente y cambia su forma de jugar. Es un jugador muy útil para nosotros y somos afortunados de tenerlo».

En último lugar, el conductor hizo énfasis en la jerarquía y la experiencia del capitán, Bryan Ruiz, quien jugará su tercer Mundial: «Hace lo que siempre vi. Cada vez que está en la Selección, en los minutos que juega, siempre ha sido importante. Me parece que no ha cambiado, cuando se pone la camisa del equipo siempre está procurando, y consigue, ser participativo y aportar mucho”.

Así, el seleccionado centroamericano disputará su sexta Copa del Mundo en la historia, la tercera en forma consecutiva, y compartirá el Grupo E junto a dos candidatos al título, España y Alemania, y una de las potencias asiáticas, Japón.

Foto: Getty Images