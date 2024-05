Luis Antonio Marín habló luego del juego entre San Carlos y el Deportivo Saprissa, donde señaló que la contundencia fue la clave para perder el juego.

“Saprissa tuvo una en el segundo tiempo, era una jugada de sorpresa que ya habíamos hablado con los muchachos, que Mariano cobra rápido, nosotros en el primer tiempo tuvimos algunas, en el segundo tiempo tuvimos una y no las metemos, ahí se da la diferencia”.

Fue claro con su jugadores y les señaló que quienes no crean que pueden ganar en el Ricardo Saprissa mejor que no vayan.

“Es un tema que ya hemos conversado y que nos ha pesado en los partidos, en este partido nos volvió a pasar, yo digo que la serie está viva, yo digo que si alguien siente que no podemos ir a Saprissa a ganar mejor no vamos, creemos firmemente que podemos ganar, fácil no va a ser, el rival no nos va a regalar nada, tenemos la capacidad y vamos sobre eso”.

Dejó una frase interesante de cómo sus jugadores deberían manejar el ambiente del Ricardo Saprissa.

“El estadio no juega, los 20 mil no van a entrar a jugar contra nosotros, es una afición que empuja, que apoya, pero eso es externo a lo que pasa en el terreno de juego, tenemos que tener esa personalidad que tienen los equipos que quieran ganar algo, yo digo que tenemos que ir a buscarlo, no podemos ser timoratos, un equipo que se tire atrás esperando que pase algo”.

Además, Luis Marín avisó que no irán a defenderse a Tibás y que buscarán ser equilibrados pero proponiendo.

“Trataremos ser un equipo equilibrado, pero toca buscar la serie en primera instancia y luego ver si logramos remontar”.