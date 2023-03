El técnico de la Selección Nacional de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, volvió a hablar sobre el delantero costarricense del FC Twente Manfred Ugalde.

Suárez, dijo que la situación con Ugalde no cambia, ni cambiará mientras esté Luis Fernando Suárez, porque Manfred fue el que renunció a La Sele.

Al técnico colombiano se le consultó acerca del posible llamado del delantero del Twente y esto dijo:

“No tengo la respuesta, porque no es de mí, no es de mi resorte esa decisión, no es de mi resorte, o sea que yo no tengo ninguna respuesta desgraciadamente” comenzó diciendo el técnico tricolor.

“Ugalde renunció a la selección, él no está en la selección porque dijo que mientras Luis Fernando Suárez fuera(sic) el técnico de la selección, él no iba a estar en la selección. Yo no puedo obligar a nadie a que venga“

“No quiero ser grosero, pero yo no tengo ninguna respuesta de ello” concluyó Suárez.

Ugalde anotó tres goles en los últimos dos partidos con su club.