Luciana Alvarado se convirtió en la primera gimnasta olímpica de Costa Rica al clasificar a los Juegos de Tokio, un hito que marcó el inicio de una carrera llena de logros para la joven de Curridabat.

Antes, en 2019, ya había hecho historia al ganar bronce en viga en los Panamericanos de Lima, y en 2021 obtuvo oro en viga y bronce en all-around en el Panamericano de Río.

Criada en el gimnasio que su madre abrió cuando ella tenía 4 años, Luciana hoy estudia en Estados Unidos mientras sigue compitiendo y motivando a nuevas generaciones.