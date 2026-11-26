Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

La decoración navideña llena de alegría los hogares, pero también exige tomar precauciones con las instalaciones eléctricas.

Un cable deteriorado o una regleta sobrecargada puede generar riesgos durante las celebraciones, por lo que la ingeniera Jennifer Rodríguez comparte recomendaciones para decorar con seguridad.

La especialista explica qué revisar en las luces y extensiones antes de conectarlas, por qué conviene elegir productos con certificaciones de seguridad y qué ventajas ofrece la tecnología LED.