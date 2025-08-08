Los vitrales, técnica ancestral de vidrio coloreado, embellecen espacios domésticos desde ventanas hasta vajillas y espejos, según explica Ana María Villate, artista especializada en vitrales, quien detalla que su proceso creativo involucra cortes precisos y combinaciones cromáticas meticulosas para generar piezas únicas que requieren hasta cientos de fragmentos individuales.

Aunque el tiempo de producción varía según la complejidad del diseño, especialmente en piezas como vajillas que demandan horas de trabajo artesanal, estas obras no solo elevan la decoración mediante reflejos lumínicos dinámicos, sino que también preservan tradiciones culturales que conectan el arte con la funcionalidad cotidiana.