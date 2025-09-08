A partir de este martes, los costarricenses podrán solicitar la cédula de identidad en formato digital, anunció el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). El trámite podrá realizarse en línea mediante el sitio web www.tse.go.cr, con un costo de ₡2.600, excepto para los adultos mayores, quienes estarán exentos de pago.

La cédula digital tendrá la misma validez que la física y una vigencia de cuatro años, aunque no podrá usarse en las elecciones presidenciales de 2026, donde se requerirá el documento físico.

El proceso consiste en ingresar al portal, digitar el número de cédula, registrar un correo electrónico, efectuar el pago con tarjeta Visa o Mastercard y luego descargar la aplicación IDC Ciudadano desde Play Store o App Store. A través de esta app, el usuario activará su identidad digital, que estará protegida mediante PIN, datos biométricos y un código QR dinámico de 60 segundos, lo que refuerza la seguridad contra la suplantación.

Las instituciones financieras, municipalidades y comercios tendrán un plazo de seis meses para implementar el verificador que permitirá validar este documento en los distintos trámites. En el caso de los adultos mayores que usan transporte público, los autobuseros podrán confirmar la identidad mediante la aplicación oficial.

Con esta modalidad, el TSE busca reducir la pérdida de documentos físicos, agilizar trámites y ofrecer mayor seguridad a los ciudadanos.