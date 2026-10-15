Los secretos del Pirulillo: Alex nos muestra más allá del personaje

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Don Alex, conocido como Pirulillo, nos presentó su mayor tesoro, su familia, y nos invitó a conocer sus secretos.
Además, nos permitió conocer los secretos de Pirulillo, nos abrió su clóset y nos reveló todos los detalles, donde trajes, pelucas y anécdotas son parte de las cosas que atesora en su casa.
Don Alex y su familia quieren hacer una invitación para una actividad para toda la familia, que será el 18 de octubre a las 9:00 am en el Museo de los Niños.