Los secretos del Pirulillo: Alex nos muestra más allá del personaje

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Don Alex, conocido como Pirulillo, nos presentó su mayor tesoro, su familia, y nos invitó a conocer sus secretos.

Además, nos permitió conocer los secretos de Pirulillo, nos abrió su clóset y nos reveló todos los detalles, donde trajes, pelucas y anécdotas son parte de las cosas que atesora en su casa.

Don Alex y su familia quieren hacer una invitación para una actividad para toda la familia, que será el 18 de octubre a las 9:00 am en el Museo de los Niños.