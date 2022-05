Hace unos días, Marc Anthony y Nadia Ferreira celebraban el cumpleaños número 23 de ella en el jet privado del salsero. Ferreira compartió, en sus historias de Instagram la sorpresa que se llevó al llegar a una mansión, donde fue encontrando en las habitaciones a sus amigos y familiares, invitados por el salsero.

“La mejor sorpresa posible. Gracias, mi amor. Eres el mejor”, dijo la exMiss Universo Paraguay. “Me haces tan feliz”, agregó.

Además, Marc Anthony llevó a Nadia a disfrutar de las maravillas de Disney World, donde subió a las atracciones.

“Qué más puedo pedir”, dijo la joven en una foto en la que aparecía abrazada de su pareja en vísperas a su cumpleaños.

Sin embargo, lo que más llamó la atención a los seguidores de la pareja era un reluciente anillo que la modelo lucía. Esto hizo levantar alarmas sobre si estaban comprometidos.

Nadia Ferreira confirmó el rumor de compromiso con Marc Anthony luciendo un enorme diamante. (Foto: Instagram @nadiaferreira).

Esto fue confirmado hace unas horas por Ferreira en otra historia de Instagram: “Fiesta de compromiso”, escribió junto una foto de las manos de ambos enlazadas luciendo su sortija y etiquetando al cantante.

Accidente de Marc Anthony

El artista, anda en bastón debido a un accidente que sufrió en un hotel de Panamá, previo a un concierto que iba a dar. Después de este, tuvo que cancelar su show. Sin embargo, aclaró que se encuentra

“Estoy en proceso de recuperación por la espalda, suele pasar. Estoy bien, estoy bien, y me están cuidando. Son cosas que pasan”, señaló en sus redes sociales el intérprete desde Miami (EEUU).

“Estoy mejorando, no puedo decir que me siento mejor, sino que es lo que es. Soy un ser humano, me lastimé la espalda y espero que me deseen lo mejor”, añadió el intérprete en un video.