Los ronquidos fuertes y la apnea del sueño elevan el riesgo de hipertensión e infartos, explica el Dr. Eddy Betancourt Flores, neumólogo, ya que interrumpen la oxigenación y activan hormonas de estrés que endurecen arterias, por lo que recomienda estudios médicos para diagnosticar y tratar estas condiciones a tiempo, implementando cambios en el estilo de vida o terapias específicas que mejoren la calidad del sueño y protejan la salud cardiovascular frente a complicaciones evitables pero graves si se ignoran.