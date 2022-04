Jennifer López y Ben Affleck tuvieron una salida afectuosa a pocos días de confirmar su compromiso, nuevamente.

La cantante y su prometido Ben Affleck fueron vistos besándose en la entrada de su casa en Los Ángeles el miércoles.

El actor conducía su Mercedes-Benz negro en el camino de entrada cuando la cantante de “Let’s Get Loud” salió a saludarlo con un gran beso en los labios. López, de 52 años, parecía mirar directamente a los paparazzi antes de besar apasionadamente a Affleck, de 49.

Luego, los tortolitos procedieron a mirarse amorosamente a los ojos mientras conversaban. JLo parecía absolutamente enamorada mientras envolvía sus brazos alrededor del cuello de su hombre.

JLo habló sobre cómo Ben le propuso matrimonio mientras tomaba un baño de burbujas en su boletín informativo On the JLo a principios de esta semana. “El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra (en el baño de burbujas), mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio“, recordó.

“[Yo] simplemente lo miré a los ojos sonriendo y llorando al mismo tiempo tratando de entender el hecho de que después de 20 años esto estaba sucediendo nuevamente”, agregó. “Me quedé literalmente sin palabras y él dijo: ‘¿Eso es un sí?’ Dije ‘SÍ, por supuesto que es un SÍ'”.

“Estaba sonriendo tan grande y las lágrimas me caían por la cara, sintiéndome tan increíblemente feliz y completa. No fue nada lujoso en absoluto, pero fue lo más romántico que pude haber imaginado”, continuó. “Solo una tranquila noche de sábado en casa, dos personas prometiendo estar siempre ahí el uno para el otro. Dos personas muy afortunadas. Quien tuvo una segunda oportunidad en el amor verdadero.”

Los artistas tienen la intención de mantener en privado la planificación de su boda. “Después de la última vez [que se comprometieron], no habrá ningún anuncio de cuándo y dónde se casarán”, dijo una fuente, aludiendo a 2003 cuando cancelaron su boda un día antes de la ceremonia. “Simplemente lo harán y luego lo anunciarán”.