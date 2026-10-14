Los próximos cuatro partidos del Saprissa en el campeonato serán ante rivales directos

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

El equipo del Deportivo Saprissa afrontará sus próximos cuatro encuentros oficiales del campeonato nacional enfrentándose directamente contra contrincantes que figuran como rivales directos.

Durante esta crucial etapa del torneo regular, el conjunto de los morados se juega completamente la clasificación y el anhelado boleto hacia la Copa de Campeones.

El cuerpo técnico y los jugadores mantienen la concentración al máximo para encarar estos compromisos deportivos que definirán sus aspiraciones principales en la actual temporada competitiva.

Erick Lonnis, del comité deportivo Saprissa, afirma que “nos tocan partidos complicados con equipos que vienen detrás de nosotros lo que hace que cada partido sea una final”.