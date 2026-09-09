Los protagonistas son ellos: conozcamos a los niños en su día

El Día del Niño es la ocasión ideal para conectar de manera profunda con los más pequeños y conocer mejor sus gustos, miedos, sueños y formas de ver el mundo que los rodea.

Un grupo de niños comparte con sinceridad sus respuestas a preguntas como qué superpoder les gustaría tener, a qué país les gustaría viajar o qué harían si ganaran un millón de colones.

Los pequeños también revelan quién es su persona favorita, qué es lo que más les gusta de la escuela y qué consejo le darían a un adulto, demostrando que la voz de los niños merece ser escuchada.