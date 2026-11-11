Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Los probióticos ayudan a mantener el equilibrio vaginal, pero no sustituyen los tratamientos médicos ante una infección activa, aclara el doctor Andrés Calderón, ginecólogo obstetra.

Este especialista explica que microorganismos vivos como Lactobacillus repueblan la flora íntima y mantienen el pH ácido que frena bacterias dañinas y hongos como Candida.

Las gomitas probióticas actúan de forma indirecta y más lenta, mientras los óvulos se aplican directamente en la vagina con acción local y rápida.