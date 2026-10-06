Los participantes de La Voz del Más Allá reciben detallado acompañamiento para pulir su talento

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Los participantes de La Voz del Más Allá reciben un detallado acompañamiento para pulir su talento, con apoyo a nivel vocal, vestuario y maquillaje según el reporte de mercadeo del programa.

El acompañamiento incluye apoyo a nivel vocal, vestuario, maquillaje y caracterizaciones, con el fin de pulir el talento de los participantes del programa de La Voz del Más Allá en esta temporada.

Los participantes del programa reciben apoyo vocal, de vestuario, maquillaje y caracterizaciones, como parte del acompañamiento detallado para pulir su talento según el reporte del programa.