Los ocho distritos que registran más homicidios en el país

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El distrito Merced, San José, fue lugar de uno de los más recientes homicidios en el país. Acabaron con la vida de un venezolano de 22 años, luego de que la víctima abriera la puerta de su casa ante un llamado y fue recibido a balazos.

Dicho distrito forma parte de los ocho más violentos de Costa Rica, es decir, los que cuentan con más homicidios.

¿Cuáles son los ocho distritos más homicidios en Costa Rica?

Noticias Repretel elaboró un ranking de los distritos más violentos hasta la fecha. Limón, con 59 kilómetros, se lleva la primera posicón, con 46 asesinatos, un crimen cada kilómetro aproximadamente.

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Otro caso reciente de homicidio

Otro de los casos de las últimas horas ocurrió en San Martín de Nicoya con el asesinato de Jonathan Castrillo Rivas, a quien le dispararon entrando a un supermercado y lo siguieron hasta allí para matarlo. Incluso, una víctima colateral quedó herida en la escena.

Vacío de poder dentro de las estructuras

“Quedan vacíos de poder dentro de las estructuras, que ya sea mandos medios o estructuras contrarias a las bandas, buscan ocupar estos espacios. Entonces, la forma por estrategia que han utilizado es a través de la violencia homicida, a través de lo que es el sicariato”, dijo Karen Jiménez, directora de Ciencias Criminales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

De los 559 asesinatos, 375 se confirman que son por ajustes de cuentas y se contabilizan 46 fallecidos como víctimas colaterales.