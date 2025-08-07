Murales decorativos transforman paredes en focos de personalidad sin remodelaciones costosas, técnica que la arquitecta Karen Mesén Mendoza aplica en dormitorios o salas usando vinilos y pinturas que reflejan tendencias actuales.

Dado que su instalación requiere preparar superficies y ajustar diseños al tamaño del espacio, Mendoza detalla cómo integrar espejos o repisas para realzar profundidad, creando ambientes únicos en menos de un día.

Además, destaca que su mantenimiento es sencillo y revitaliza hogares para etapas vitales cambiantes, desde nurserías hasta oficinas.