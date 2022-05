Diego Luna había interpretado al intrépido espía rebelde Cassian Andor en la película Rogue One de 2016. Ahora, al otro lado del teléfono, estaba Tony Gilroy, quien había revisado el guión de la película para volver a grabar. Gilroy, cuyos créditos incluyen escribir los primeros cuatro thrillers de Bourne y escribir y dirigir a Michael Clayton, estaba desarrollando una serie que exploraría la historia de fondo de Andor, revelando qué lo atrajo a la Rebelión galáctica y cómo evolucionó de un nihilista egoísta a un mártir desinteresado.

La llamada de Luna con Gilroy, la primera vez que escuchó el plan completo para la historia de Andor, sucedió hace más de tres años. “Una cosa que recuerdo, de ser parte de esto desde el primer día, es lo poco que puedes compartir de lo que sucede”, dice el actor. “Tengo hijos, hombre. Es doloroso para ellos y para mí”.

El propio George Lucas había intentado, y abandonado, una serie de Star Wars llamada Underworld antes de vender Lucasfilm a Walt Disney Company en 2012. Se escribieron guiones y se filmaron imágenes de prueba, pero el nivel de calidad que estaba buscando resultó ser demasiado caro para un presupuesto de televisión.

Luego, en 2017, a Lucasfilm se le encomendó la tarea de volver a intentarlo, esta vez no haciendo una serie sino una flota completa para reforzar las ambiciones de transmisión de su empresa matriz. Disney+ necesitaría la potencia de fuego de muchos programas de Star Wars para competir contra titanes rivales como Netflix y Amazon.

The Mandalorian, lo sabemos ahora, se convirtió en un fenómeno global, que solo levantó expectativas. Este invierno, The Book of Boba Fett entregó una historia de redención casi cuatro décadas después de la aparente desaparición del personaje principal en Return of the Jedi. Ahora, con 130 millones de suscriptores esperando, Disney ha aumentado sus demandas a tres programas separados de Star Wars en un año. Para esta historia, Lucasfilm ha levantado el secreto que rodea a su universo televisivo y cómo se formó, como sucede con los universos, bajo una inmensa presión.

Lo primero es el regreso de Ewan McGregor a su papel de maestro Jedi cansado en el exilio. Obi-Wan Kenobi debuta el 27 de mayo, rastreando al personaje 10 años después de su tiempo en el mundo desértico de Tatooine, donde se ve como un guardián distante del joven Luke Skywalker y es perseguido por un “Inquisidor” del lado oscuro llamado Reva (interpretado por Moses Ingram de Gambito de Dama).

La tercera temporada de The Mandalorian, que reúne al pistolero con casco de Pedro Pascal con su pequeño pupilo verde, llega a fines de 2022 o principios de 2023. El próximo año, Rosario Dawson protagonizará la serie Ahsoka. Un poco más lejos está The Acolyte, con una historia ambientada un siglo antes de la era de los Skywalkers.

Es un momento propicio para ser un obsesivo de Star Wars, por decir lo menos.