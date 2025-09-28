Recientemente se dio a conocer que Alajuelense dejó fuera de la convocatoria para el partido contra Motagua a cuatro jugadores.

¿Quiénes son?

Trasciende el nombre de Creichel Pérez y John Paul Ruiz.

¿Por qué salieron de la convocatoria?

"Son detalles internos que no corresponde hablar públicamente, pero sí hubo una equivocación por parte de algunos jugadores y se está actuando conforme el reglamento interno“, dijo Carlos Vela, gerente deportivo de Alajuelense.

¿Saldrán del club estos jugadores?

“Los jugadores van a seguir en el plantel, ya está todo claramente hablado”, dijo Vela.

Alajuelense pierde 1-0 la serie ante el Motagua. Los manudos tendrán que marcar dos goles para tener el gol de visita y superar a los catrachos por los cuartos de final de Copa Centroamericana.