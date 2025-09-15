El Museo de Cultura Popular de la Universidad Nacional revive juegos tradicionales costarricenses en fiestas patrias, con opciones como el bolero, trompo y caballitos de palo que rescata el historiador Pablo Orozco.

Aunque el artesano Nery Fonseca fabrica cada pieza en solo 10 minutos, estos juguetes promueven horas de diversión libre de pantallas para niños y adultos.

Debido a que representan herencia lúdica previa a la era digital, su preservación fortalece la identidad cultural durante celebraciones de Independencia.