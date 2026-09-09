Los Juegos Deportivos Nacionales se disputarán en julio de 2027

La máxima competencia deportiva a nivel nacional ya tiene fecha para su próxima edición, ya que la etapa final de los Juegos Deportivos Nacionales 2027 se realizará del lunes 5 al sábado 17 de julio del próximo año en siete cantones del país.

Las sedes serán San José, Escazú, Heredia, Santa Bárbara, Cartago, Belén y Santa Ana, donde se disputarán 29 disciplinas, de las cuales 23 serán convencionales y seis paradeportes, además de seis deportes que podrán postularse para exhibirse durante las justas.

Las eliminatorias cantonales iniciarán en octubre y noviembre de este año, y la decisión de las sedes se tomó considerando la infraestructura deportiva y educativa disponible en cada cantón para recibir los Juegos.