Los hermanos Menéndez tendrán una oportunidad de salir de prisión

Los hermanos Erik y Lyle Menéndez, condenados hace 30 años por asesinar a sus padres, tendrán una oportunidad de salir de prisión.

Oportunidad para los hermanos Menéndez

La junta de libertad condicional de California les concedió una audiencia anticipada de idoneidad para la libertad condicional, provisionalmente programada para marzo de 2027.

El año pasado los hermanos tuvieron una audiencia, en ese momento se les negó la libertad condicional por tres años, se esperaba que la próxima audiencia fuera en el 2028, sin embargo, esta será la adelantarán.

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