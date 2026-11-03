Los hábitos cotidianos que aceleran el desgaste de las rodillas

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Los hábitos cotidianos aceleran el desgaste de las rodillas sin que las personas lo noten, hasta que el daño se vuelve grave.

El doctor Gustavo Adolfo Álvarez Soto, ortopedista, explica cómo influyen el sedentarismo, las horas sentado con las rodillas dobladas, el uso de tacones altos y el calzado plano sin amortiguación en el desgaste articular.

Además, el especialista detalla las señales de alerta como el dolor nocturno, la dificultad para flexionar la rodilla y la sensación de que la articulación se traba, y aclara cuándo el dolor ya no se quita con pastillas y la única solución es la cirugía.