¿Los ha visto? OIJ busca a cuatro violentos sujetos que asaltan en San José

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la ayuda de la población para identificar a cuatro hombres que son señalados como responsables de una serie de asaltos a locales comerciales en distintos puntos de San José.

Los individuos, a quienes se describe como violentos, ingresan a los establecimientos portando armas de fuego para amenazar a dependientes y clientes y despojarlos de sus pertenencias.

Uno de los casos, ocurrido el 24 de junio en un minisupermercado, quedó registrado en video, por lo que las autoridades difundieron las imágenes para dar con el paradero de los delincuentes.