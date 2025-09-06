La jornada 7 del Torneo de Apertura 2025 se disputó este sábado 6 de setiembre en el estadio municipal de Pérez Zeledón, donde los generaleños se impusieron 2-1 a Alajuelense.

El primer tanto del encuentro llegó al minuto 18 con un certero cabezazo de Eduardo Pastrana, que venció al guardameta rojinegro Washington Ortega.

Sin embargo, los manudos reaccionaron con una de las joyas del campeonato: Rashir Parkins sacó un remate de tres dedos con pierna izquierda desde fuera del área y colocó el empate momentáneo.

Cuando el juego parecía inclinarse para cualquier lado, apareció la experiencia de Joaquín Aguirre, quien al minuto 70 puso el 2-1 definitivo para que los generaleños se quedaran con los tres puntos en casa.