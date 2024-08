El formato de la Copa Centroamericana nos permite conocer de una vez quienes serán los rivales para los equipos ticos en los cuartos de final.

La forma en que se elige esto es muy sencillo, los primeros lugares son colocados en posiciones del 1 al 4 según puntajes.

En este caso Alajuelense es el primer lugar al ser el único equipo con 12 unidades, seguido de Águila con 10, Herediano con 10 y Saprissa con 9.

Con los segundos lugares sucede lo mismo: Antigua con 8 puntos es primero, segundo Motagua con 7 puntos, tercero el Real Estelí con 7 unidades y cuarto Comunicaciones con 7 puntos.

Los equipos que tienen la misma cantidad de puntos su posición se define por el gol diferencia.

Posterior a estas colocaciones se generan las llaves, el 1 vs el 4, el 2 vs el 3, el 3 vs el 2 y el 4 vs el 1.

Las llaves quedan de la siguiente manera: