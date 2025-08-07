Los enterizos, piezas versátiles para cualquier ocasión, son promovidos por Azia Fata, quien aconseja elegir modelos en algodón o lino que combaten calor en climas como Costa Rica, adaptándose a figuras con cortes drapeados o rectos.

Puesto que su diseño simplifica combinaciones, Fata sugiere accesorios minimalistas para transitar de día a noche sin cambios complejos, resaltando elegancia con practicidad.

Además, destaca que su mantenimiento es económico y democratiza la moda, siendo accesibles para diversas edades y contextos laborales o sociales.