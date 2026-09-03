Los dos refuerzos recientes del Herediano podrían debutar este sábado, ya que llevan tres días de trabajo con el técnico Wanchope.

Jesús Henestrosa, delantero herediano, comenta que “no había tenido la fortuna de estar en un equipo grande aquí en Costa Rica y ahora que la tengo no pienso soltarla”.

Los nuevos jugadores se han integrado al plantel florense y podrían ver acción en el próximo compromiso.

El cuerpo técnico evalúa las condiciones físicas y tácticas de los refuerzos para definir su participación.